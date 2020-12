Primavera, prolungato lo stop del campionato: si torna in campo a gennaio

Il campionato Primavera, intitolato a Giacinto Facchetti, non inizierà durante il mese di dicembre, ma il suo inizio è slittato a gennaio.

È quanto stabilito dal Consiglio di Lega che, dopo essersi riunito in data 27 novembre, ha comunicato la decisione con un comunicato ufficiale. Il provvedimento è stato preso per le problematiche legate alla pandemia Covid-19 e l’impossibilità di assicurare adeguate misure di prevenzione. C’è stata, dunque, una proroga per quanto riguarda la data di inizio del campionato, che dal 3 dicembre slitta, così, al 10 gennaio.

