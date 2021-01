Riparte il campionato Primavera per il Napoli e, per la sfida in programma contro il Frosinone domani, sono arrivati i convocati di Ascione.

A seguire la lista:

Ambrosino, Amoah, Barba, Cataldi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Furina, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Nzila, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Spedalieri, Umile, Vergara, Virgilio.

Il match si disputerà al Centro Sportivo Ferentino alle ore 14.

