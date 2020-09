Primavera, si interrompe l’avventura degli azzurrini in Coppa Italia: vince la Lazio per 3-1

Si interrompe l’avventura della formazione Primavera del Napoli in Coppa Italia, al termine del match contro i pari età della Lazio.

I ragazzi di mister Cascione sono stati sconfitti con il risultato di 3-1 in favore dei biancocelesti. I gol tutti nella ripresa, con la Lazio che trova il doppio vantaggio in 4′, con le reti di Bertini al 61′ e di Castigliani al 65′. Al 79′ accorcia le distanze Acampa, ma all’89’ Nimmermmeer chiude la partita. Al 90′ c’è anche un calcio di rigore in favore dei capitolini, con il portiere Pinto bravissimo ad ipnotizzare Franco. La Lazio avanza, dunque, agli ottavi di finale, dove affronterà l’Atalanta.

