Primavera, successo esterno per il Napoli sul campo del Genoa: gli azzurrini si rilanciano per il secondo posto

Importante successo esterno per la Primavera del Napoli, che si è imposta, con il risultato di 2-1, sul campo dei pari età del Genoa.

Gli azzurrini hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, trovando la rete dopo appena 5′ con Cioffi, con un bel diagonale di destro. Nella ripresa, gli azzurri mantengono la rete di vantaggio, trovando, poi, il raddoppio in pieno recupero, con una bella ripartenza finalizzata da Ambrosino. Un minuto più tardi, al 94′, i padroni di casa accorciano le distanze ma è troppo tardi: tre punti preziosissimi per il Napoli, che aggancia il trittico formato da Inter, Sassuolo e Sampdoria a quota 22 punti.

