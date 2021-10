Primi 3 punti per la Salernitana: battuto 1-0 il Genoa

Prima gioia e primi 3 punti per la Salernitana in questa Serie A. Arrivano alla settima giornata contro il Genoa di Ballardini.

Primo successo in campionato per la squadra di Castori, che batte 1-0 i rossoblù all’Arechi e abbandona l’ultimo posto. Infortunio muscolare nel riscaldamento per Destro che va in tribuna, pericolosi Gagliolo e Kastanos. Bianchi sfiora il gol prima dell’intervallo. Nella ripresa si fa male anche Criscito, la sblocca di testa il neoentrato Djuric su corner di Kastanos. Palo per Di Tacchio, Belec salva nel finale.

