Primo giocatore della Liga positivo al virus: si tratta di Garay del Valencia. Il difensore argentino l’ha annunciato su Instagram.

L’argentino, in ripresa da un infortunio al ginocchio, motivo per il quale aveva saltato la partita di Champions League contro l’Atalanta, assicura di star bene e di essersi messo in isolamento, in attesa di istruzioni dalle autorità sanitarie.

