Primo gol in azzurro per Di Lorenzo in nazionale. Il terzino del Napoli è riuscito a segnare il suo primo gol in maglia azzurra dopo la vittoria dell’Europeo.

È avvenuto al 54′ minuto quando Di Lorenzo cerca il cross dalla destra, ma il suo traversone diventa un pallonetto per Setkus che viene scavalcato sul secondo palo.

