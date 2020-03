Pro Vercelli, parla il presidente Secondo: “Continuare è una follia”

Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, ha deciso di fermare l’attività collettiva della squadra allenata da Alberto Gilardino.

Dopo la decisione, ha deciso di parlare a Sky. Di seguito le parole riportate dal portale del giornalista Gianluca Di Marzio:

“Continuare è una totale follia. Forse anche troppo diligentemente ho aspettato che qualcuno prendesse provvedimenti. Ci ho riflettuto tutto il weekend, non me la sento di aspettare decreti o consigli federali.

Mercoledì avremmo dovuto giocare il derby contro il Novara: una partita a cui teniamo tantissimo. Non ci presenteremo. Se ci daranno partita persa a tavolino, pazienza. Avremo 3 punti in meno.

La situazione va presa sul serio. Se uno ce l’ha, gli altri lo prendono. Sfido un medico a dire che nelle partitelle non c’è rischio di trasmissione. Nessuno può dirlo.

Non me la sono sentita oggi di fare riprendere gli allenamenti. Il direttore sportivo e il nostro allenatore hanno capito perfettamente la scelta e l’appoggiano. Ho dei figli della stessa età e non me la sono sentita di andare avanti. Sia chiaro che non ho intenti polemici verso Leghe o FIGC.

Le società di calcio sono aziende come le altre. Bisogna che vengano presi provvedimenti straordinari. In ogni caso la salute non ha prezzo e in questo senso occorre ragionare.“

