Problemi economici Inter, Conte annulla la conferenza stampa prima del match con la Roma

Antonio Conte non parlerà alla vigilia di Inter-Roma. Nonostante la conferenza fosse stata annunciata questa mattina, inizialmente in programma per le 14.00 di martedì 11 maggio, il tecnico nerazzurro non si presenterà davanti ai giornalisti.

La decisione arriva dopo la riunione di questo pomeriggio ad Appiano Gentile, nella quale il presidente Steven Zhang ha illustrato alla squadra, nel suo insieme e non a livello individuale, i problemi finanziari del club nell’ottica della crisi globale che ha investito il calcio e ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità, richiesta per la quale il club attende ora una risposta.

