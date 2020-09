Processo Fifa in Svizzera, c’è la richiesta di 28 mesi di carcere al presidente del PSG

Il portale online calciomercato.com riporta le ultime novità relative al processo Fifa sulle irregolarità nei diritti tv che si sta tenendo in Svizzera.

A quanto pare, secondo quanto riportato da AFP, c’è l’a richiesta di 28 mesi di reclusione per Nasser Al-Khelaifi, presidente di beIN Media e del PSG da parte del PM. Inoltre sono 3 gli anni di carcere richiesti per l’ex numero due della Federazione Internazione del calcio, Jerome Valcke.

Per quanto riguarda Al-Khelaifi, poi, il pubblico ministero del Ministero Pubblico della Confederazione riferisce così su di lui: “un uomo che non ha mai smesso di dimostrare disprezzo per le regole etiche del calcio e delle istituzioni giudiziarie svizzere.”

A riportare il commento del pubblico ministero è stato Le Progres.

