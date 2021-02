Prodotti contraffatti della Juventus a Palermo. Maxi sequestro della GDF

“La Sicilia” riporta del maxi sequestro operato dalla Guardia di Finanza sui prodotti contraffatti della Juventus a Palermo.

In particolare, sono 7.895 i prodotti sequestrati; tra questi ci sono anche giocattoli, articoli per bambini ed elettronica di marche note e c’erano anche prodotti della Juventus. Gli articoli erano difformi da quelli originali e avevano evidenti imperfezioni per via della scarsa qualità del materiale usato.

Una volta conclusi i controlli, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro penale e alla denuncia del gestore del negozio per contraffazione e ricettazione.

