Prof. Ascierto: “Ci sono dei segnali positivi, ma la fine dell’epidemia è ancora lontana”

L’oncologo del Pascale di Napoli Prof. Paolo Ascierto, ha rilasciato a “Il Mattino” alcune dichiarazioni sul coronavirus.



“Ci sono dei segnali positivi nella lotta al virus, ma si tratta di segnali, null’altro.

La fine dell’epidemia è ancora lontana e se non resistiamo si allontanerà ancora di più.

Attualmente siamo ancora alla fase della stasi: i contagi sono uguali ai giorni precedenti. Non crescono, e questo è un dato positivo, ma non sono ancora in fase discendente.

Capisco che ciascuno vorrebbe vivere i giorni sereni di Pasqua assieme alla famiglia o magari con tanti amici. Mi accorgo anche io che c’è aria di festa tutt’intorno ma poi mi volto e vedo una realtà differente”.

