Prof. Ascierto: “De Laurentiis mi ha dato la sua disponibilità ad aiutarci”

Paolo Ascierto, professore del Pascale, ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno dell’aiuto offerto da Aurelio De Laurentiis.

Il prof. Ascierto è noto in particolare come colui che sta sperimentando il farmaco anti artrite come rimedio al Coronavirus:

“De Laurentiis è stato gentile mi ha telefonato e mi ha anche dato la sua disponibilità ad aiutarci. Sappiamo adesso di poter contare su di lui, persona generosa e molto attenta al nostro lavoro. Si è informato delle condizioni dei nostri pazienti, lo ringrazio pubblicamente”.

