Prof. Ascierto sul Coronavirus in Campania: “Quasi sconfitto”

A Marte Sport Live c’è stato l’intervento del professore Ascierto dove ha parlato dell’epidemia di Coronavirus in Campania e del fatto che è quasi sconfitto.

Di seguito le sue parole:

“La Campania è vicina a sconfiggere il Covid? I numeri stanno andando in questa direzione. Abbiamo avuto due giorni a contagio zero, poi 4 e 2. Quando noi diciamo di fare attenzione, è per questo motivo.

Se manteniamo il contagio zero per quattro settimane, diventiamo Covid free. L’utilizzo del Tocilizumab? Per dimostrare che un farmaco sia migliore della cura precedente, si fanno studi randomizzati ma noi abbiamo creato un’ipotesi, che questo farmaco potesse ridurre del 10% il tasso di mortalità al mese. La riduzione è stata del 22.4%, quindi lo studio è stato positivo.

I numeri stanno andando nella giusta direzione, ma ci sono alcune regioni del Nord, come Piemonte, Lombardia e Liguria, dove l’infezione circola ancora. Le terapie intensive funzionano meglio, ma è impossibile pensare ad una riapertura degli stadi in queste regioni.

Il calcio può fermarsi per i nuovi positivi o per la furbizia dei presidenti? Dico soltanto per i nuovi positivi, mi piace un calcio pulito e senza sotterfugi. Un voto a De Laurentiis? Direi 10 e lode.“

Comments

comments