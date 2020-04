Prof. Ascierto: “Troppe persone in strada, l’emergenza non è conclusa”

A Radio Marte c’è stato l’intervento del professor Paolo Ascierto, che ha lanciato un avvertimento ai cittadini riguardo l’emergenza.

Il professor Ascierto ha voluto sottolineare che l’emergenza non è finita e che ci sono troppe persone in strada. Di seguito le sue parole:

“Andando e tornando dall’ospedale, mi rendo conto che ci sono ancora troppe persone per strada. Noi medici che sappiamo quello che accade in corsia in queste settimane, vi chiediamo di fidarvi di noi.

L’emergenza coronavirus non è finita, il numero di contagi è ancora molto alto. Lo sappiamo che ci sono le belle giornate. Non possiamo allentare la presa perché qui è una guerra e possiamo vincerla solo e se restate a casa.“

