Prof. Mirone: “Tamponi oggi e venerdì per il Napoli, difficile organizzare la trasferta a Torino”

Vincenzo Mirone, prof. di Urologia della Federico II e responsabile scientifico degli screening dei tamponi per il Napoli, a Radio Marte.

“I nostri colleghi stanno andando a Castel Volturno, sarà fatto questo primo giro di tamponi in giornata con risposte domani. Venerdì avremo un altro giro di tamponi, con risposte il sabato. Io non ho sentito Canonico ma la preoccupazione è notevole, durante la partita ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Attenzione massima. Avendo poi le risposte sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus.

Debolmente positivo? Fa un po’ discutere, non abbiamo bene capito. I tamponi sono estremamente precisi, è una situazione ambigua. C’è carica alta e bassa ma il problema è evitare il positivo. Poi quello che conta è il secondo tampone, almeno da noi e con la nostra virologia. In questo caso quindi sarà importante il tampone di venerdì.

Laboratorio di Genova può aver sbagliato, può essere come detto anche dai virologi ma anche il dubbio deve stimolare certezze, specie quando parliamo di partite di calcio e atleti. Ecco perché è fondamentale il doppio tampone a distanza ravvicinata.

Calciatori tutti a rischio? A questo punto dovremmo metterli tutti in quarantena e a questo punto non riparte il campionato. Il rischio è lo stesso di chi riapre dal lockdown. O si interrompe il campionato oppure si fanno lockdown mirati. Che però distruggerebbero anche l’economia calcio. E’ evidente che a una persona di buon senso che aprire uno stadio al 25% delle persone è una follia. I problemi sono all’ingresso e all’uscita.

Come si fanno a fermare 15.000 tifosi davanti al San Paolo? Difendiamo il calcio e aprire gli stadi non è la cosa giusta. In questo momento ci stanno perdendo tutti, anche il calcio”.

