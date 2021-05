Il Professor Portella, responsabile per i tamponi della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Oggi verranno ripetuti i tamponi e ancora prima della partenza per La Spezia. Servono 4/5 giorni per scongiurare pericolo di contagio. Sui test rapidi per entrare allo stadio sono d’accordo ma può bastare anche il passaporto vaccinale”.

