Prof. Remuzzi: “Il virus è cambiato nel modo in cui si manifesta”

Professor Remuzzi, il virus è cambiato?

«Stiamo ai fatti. Siamo passati dagli 80-120 ricoveri al giorno, tutti con grandi difficoltà respiratorie, a zero nuovi arrivi per Covid-19 negli ospedali».

Per questo lei ripete da settimane che non siamo più di fronte alla stessa malattia?

«È cambiato il modo in cui si manifesta. Forse siamo di fronte a una riduzione della carica virale. Quando è molto elevata, la malattia di solito è grave. Ora non succede più, non come prima, almeno. Al punto che gli studi italiani sui farmaci per combattere il virus sono in difficoltà perché non si trovano più malati».