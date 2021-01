Prof. Russo: “Osimhen? Serve un recupero di 3 mesi e mezzo, poi la rieducazione. Credo che il rientro sia lontano”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Professor Raffaele Russo, ex primario del Pellegrini, luminare dell’ortopedia e specialista della spalla:

“Ho letto che Osimhen ha avuto una lussazione con interessamento neurologico. Statisticamente un giovane con questo tipo di infortunio, non si riprende prima di 3 mesi/ 3 mesi e mezzo, dopodiché bisognerà fare riabilitazione.

Stagione finita per Osimhen? Ho preso come riferimento ciò che leggo dai giornali, il professor Canonico ha riferito che non è una lussazione semplice, perciò mi sono permesso di dire quanto ho detto.

Facendo riferimento all’esperienza che ho, c’è stato un danno sul nervo ascellare, per cui si aspetteranno 60-90 giorni per far riprendere il nervo e poi c’è da fare la riabilitazione.

Con uno sportivo di alto livello che ha una lussazione che interessa solo il livello osseo, potrebbe essere fatto un trattamento chirurgico, in alternativa. Statisticamente, dopo una prima lussazione, ci può essere un ritorno di questo genere nel 45-50% dei casi.

Buffon anni fa ebbe una lussazione traumatica, venne operato e gioca ancora. Bisognerebbe avere qualche informazione più precisa per capire l’entità reale del problema.

Da tifoso, aspetto Osimhen come una manna dal cielo”.

