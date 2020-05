Prof. Villani, CTS: “Se trend continua ad essere favorevole, si può venire incontro al calcio”

Il prof. Andrea Villani, del Comitato Tecnico-Scientifico, ha parlato a Radio Marte del protocollo per la Serie A e delle misure che si potrebbero allentare.

Un allentamento che ci potrebbe essere se il trend, in Italia, continua ad essere favorevole. Di seguito le parole del prof. Villani a Radio Marte:

“Noi, in merito al calcio, possiamo ribadire che il tampone è la fotografia di un momento. Se un giocatore fa il tampone di martedì ed è negativo (peraltro senza certezza al 100% ma al 70-80% dei casi), può essere dovuto anche ad altri fattori e bisogna tenerne conto. Il fatto che il tampone dica che è negativo non dà certezza sul fatto che non possa diventare positivo successivamente.

Io dico che ciò che è vincolante è il coronavirus. Dipende tutto da lui, ed è la situazione sanitaria che determina valutazioni e scelte. Noi dobbiamo valutare periodicamente tutte le situazioni e adattare di conseguenza i provvedimenti da prendere (quindi i test e gli esami da fare).

Se continuasse un trend favorevole e quindi si riuscisse a diminuire la contagiosità, allora forse potremmo venire maggiormente incontro al calcio. Se un soggetto è positivo poi la bolla crolla automaticamente, perché si possono contagiare anche 2, 3 o 5 compagni e così via. E’ dimostrato che prima che si possa rilevare il virus in chi l’ha contratto, il soggetto è già contagioso.“

Comments

comments