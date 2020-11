Progetto SSC Napoli Charity, terminata l’asta per i guanti di Ospina

La SSC Napoli comunica che l’asta benefica con in palio i guanti indossati da David Ospina nel match contro l’Atalanta si è conclusa.

A seguire il comunicato ufficiale:

Progetto “SSC Napoli Charity” Il Cuore azzurro batte forte anche nel sociale.

“Si è conclusa con grande seguito la terza asta stagionale. asta che ha assegnato i guanti indossati ed autografati da David Ospina durante la gara Napoli-Atalanta disputata in questo campionato 2020/2012. Insieme all’oggetto è stato consegnato all’acquirente un attestato della SSC Napoli che ne garantisce l’autenticità.

Beneficiario dell’asta è stato: Alfa Clan.

L’Associazione Alfa Clan è un’iniziativa promossa, da oltre 50 anni, da genitori, docenti e studenti che, sull’esperienza di altri centri simili in Italia e all’estero, intendono creare un ambiente per la formazione globale dei giovani dagli 8 ai 18 anni.

Le attività che si svolgono ordinariamente a seconda dei livelli di età sono tante; tra le quali vi sono: attività sportive, modellismo, laboratorio cinematografico, escursioni, attività musicali e teatrali, incontri culturali, gruppi di studio, camping, meeting nazionali ed internazionali con coetanei, ecc.

Obiettivo prevalente dell’Alfa è favorire un armonico sviluppo della personalità dei ragazzi. Sviluppo che avviene stimolando i loro interessi, la loro creatività e la capacità di relazione con i coetanei. Si promuove, inoltre, la crescita delle virtù umane: amicizia, sincerità, senso di responsabilità, laboriosità, fortezza, ecc. Tale lavoro viene ad essere in linea con quello realizzato in famiglia, primo vero ed insostituibile centro educativo.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online; aste che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità. Così facendo si mette a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.“

