Pronta una versione alternativa della Superlega

Secondo un documento del quale è entrato in possesso il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche, la Superlega starebbe lavorando a una versione alternativa.

L’organizzazione lavorerà per superare le preoccupazioni dei tifosi, che per la maggior parte si sono opposti al progetto.

La nuova Superlega non avrebbe membri permanenti, ma dovrebbe essere aperta al 100%, reintroducendo dunque il criterio di merito sportivo.

Nel documento si legge:

“Ecco perché ci impegniamo affinché il formato della Superlega europea proposto abolisca il concetto di “membri permanenti” e sia aperto ai club europei.” Ma le novità non finirebbero qui, visto che ci sarebbero due leghe entrambe di 20 squadre. Alla seconda lega tutti i club potrebbero qualificarsi liberamente, anche se non è chiaro il rapporto di forza tra le due ipotetiche divisioni.

Infine, sempre per avvicinare i tifosi, questi ultimi dovrebbero ricevere sovvenzioni per viaggiare in trasferta, già visto con la prima idea di Superlega. Insomma, i club fondatori non vogliono ripetere gli errori commessi al primo tentativo ed hanno capito che portare dalla propria parte il pubblico potrebbe essere una mossa importante.

“Vediamo l’interesse degli altri club a lavorare con noi non appena la Corte di Giustizia dell’Unione europea avrà chiarito le basi legali”, afferma la Superlega, lasciando trapelare che dietro le quinte molte più società di quelle note hanno manifestato interesse per il progetto.

