Prorogata l’allerta meteo arancione in Campania: rossa a Salerno. La decisione è stata presa viste il previsto peggioramento delle condizioni climatiche.

La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il peggioramento delle condizioni metereologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo già in atto: sarà in vigore fino alle 23.59 di domani, 9 dicembre; l’allerta è di colore arancione per tutta la regione. Fanno eccezione le aree del Salernitano, che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni, e dove l’allerta meteo è rosso (zone 5, 6 e 8, ovvero Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento). Resta invece di colore giallo l’allerta per le zone 2 e 4 della regione (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio).

