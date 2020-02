Prossima giornata di Serie A e il cornavirus: troppe ipotesi e nessuna certezza

Dopo il rinvio delle quattro partite della venticinquesima giornata del campionato di Serie A in programma nelle regioni interessate da casi di coronavirus, Lombardia, Veneto e Piemonte, la Lega in sinergia con le istituzioni sta valutando come affrontare la giornata del campionato di Serie A in programma il prossimo weekend.

L’obiettivo è quello di evitare il rinvio di altre gare garantendo il più possibile il regolare svolgimento della stagione.

Alcune regioni quali ad esempio il Piemonte hanno disposto il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive fino a sabato 29 febbraio.

Il Friuli e l’Emilia Romagna invece hanno prolungato il divieto fino a domenica 1 marzo.

Quindi in base a questa diversità di disposizioni Juventus-Inter si dovrebbe giocare mentre Udinese-Fiorentina, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia no.

Per questo motivo soprattutto la Lega starebbe valutando tutte le ipotesi per non stravolgere la giornata di campionato quali ad esempio rinviare a nuova data tutte le partite oppure far svolgere tutte le gare in programma nel prossimo weekend a porte chiuse.

In questi casi il silenzio è d’oro e non resta altro che aspettare l’ufficializzazione delle decisioni definitive prese da chi di dovere, senza alimentari inutili e pericolosi dibattiti.

