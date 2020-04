Protocollo FIGC, possibile isolamento per tutta la squadra in caso di nuovi positivi

La FIGC sta lavorando incessantemente per produrre un nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti, in grado di soddisfare il Governo.

La prima proposta è stata bocciata, ma ora la parte medico-sanitaria è già pronta: prevede, tra le altre cose, tamponi 3-4 giorni prima e dopo il ritorno all’attività. Inoltre, in caso di nuovo positivo varrebbero le regole generali, con isolamento di tutti i contatti diretti (quindi potenzialmente tutta la squadra). Sparisce, poi, la distinzione tra guariti da forma grave e da forma lieve.

Ancora da organizzare, invece, la parte logistica con tutte le norme organizzative del caso. In tal senso, è atteso un nuovo confronto col comitato tecnico-scientifico: sul piatto le regole per sanificare i centri sportivi, le strutture, i trasporti, e anche su come rispettare le prescrizioni di sicurezza.

