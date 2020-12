A Thomas Tuchel non è bastata la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo per evitare l’esonero.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund è stato infatti esonerato dal PSG secondo in classifica a -1 dalla coppia di testa Lione-Lilla.

Secondo i francesi dell’Equipe il vero motivo che ha portato all’esonero dell’allenatore tedesco ci sarebbe un’intervista rilasciata all’emittente tedesca Sport1 poco gradita alla dirigenza francese.

