PSG, Icardi è in isolamento: “Potrebbe essere positivo”

Il Corriere dello Sport riporta una notizia dell’ultima ora che riguarda Mauro Icardi, in isolamento dopo il rientro dalle vacanze alle Isole Baleari.

Il PSG ha ordinato a chi è andato in vacanza alle Isole Baleari di andare in isolamento. Oltre a Icardi anche altri due argentini sono in isolamento: Di Maria e Paredes, che sono andati ad Ibiza come l’attaccante ex Inter.

In più, anche Ander Herrera, Keylor Navas e Neymar sono in isolamento dato che hanno trascorso le vacanze nelle Isole Baleari; Ibiza e le Isole sono le zone in cui il virus circola attivamente.

