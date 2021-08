Tramonta definitivamente la possibilità del trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il PSG avrebbe rifiutato un’offerta di 200 milioni dal Real Madrid per l’attaccante francese. Mbappé, dunque, resterà in Francia e potrà trasferirsi in Spagna nella prossima sessione di mercato quando sarà svincolato.

