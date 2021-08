PSG: salta il passaggio di Mbappé al Real Madrid

Nonostante siano stati molto vicini nelle ultime ore il Real Madrid e Kylian Mbappé dovranno rimandare alla prossima estate la loro unione.

Sembrerebbe, infatti, che l’attaccante francese non partirà in questa sessione di mercato dato che il PSG avrebbe rifiutato un’offerta di 170 milioni più 30 di bonus. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte dei parigini, il Real Madrid avrebbe deciso di chiudere qui i colloqui per il trasferimento del calciatore che è rimandato alla prossima estate quando Mbappé sarà svincolato.

