PSV-Napoli: le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo pregara

A poche ore dal match tra PSV e SSC Napoli, valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo pregaraIl vicepresidente Edoardo De Laurentiis e la delegazione azzurra, insieme al delegato UEFA Thura Win, sono stati accolti dal CEO Marcel Brands e dalla dirigenza del PSV presso il Philips Stadion di Eindhoven. La SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con l’opera “Amma faticà again…”, realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.

