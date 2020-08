Pubblico, distanziamento e gioia: il Napoli mostra la strada per tornare al calcio vero

Il Napoli ritrova il suo pubblico a Castel di Sangro per la prima volta dall’inizio della pandemia Coronavirus. Una vittoria per il calcio.

Spalti pieni, i cori del pubblico che ti fanno saltare un battito, il ruggito del San Paolo ad incitare te e i tuoi compagni. Sembra un sogno ancora così lontano a rivedere le immagini con cui si è conclusa questa stagione calcistica. Eppure, un minimo, sembra che la strada per tornare al calcio vero sia stata tracciata.

A Castel di Sangro, il Napoli in ritiro riabbraccia il suo pubblico. Un pubblico arrivato numeroso ed entusiasta, esaurendo in 24 ore tutti i posti disponibili (prenotati attraverso l’apposto circuito online) per assistere al primo allenamento. Posti limitati, ovvio, perché c’è un distanziamento da rispettare in virtù delle misure di prevenzione contro l’epidemia Coronavirus che ha rischiato di spazzare via completamente tutto quello che sapeva di calcio.

Organizzazione, serietà e passione. Questi gli elementi che hanno consentito al Napoli di mettere in scena il primo evento sportivo aperto al pubblico da quando è iniziata la pandemia. Sugli spalti il distanziamento impedisce di vedere ancora l’effetto “stadio pieno”, ma fa tornare quella che è la componente fondamentale di tutta questa macchina: il pubblico, il suo entusiasmo, la bellissima atmosfera che riesce a creare. E che regna a Castel di Sangro, grazie ad un’organizzazione perfetta che ha permesso al Napoli ed i suoi tifosi di riabbracciarsi, risentirsi, viversi di nuovo. Finalmente.

E’ solo una piccola luce, ma alla fine del tunnel si inizia a vedere qualcosa. Ed è azzurra.

