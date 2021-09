Pussetto a Sky: “Conosciamo l’importanza del Napoli ma non vediamo l’ora di giocare una grande partita”

Il calciatore dell’Udinese, Ignacio Pussetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“La stagione è cominciata bene per me e sono contento perché ho lavorato molto per arrivare a questo livello di forma fisica. L’ultimo mese è andato molto bene e anche se ho sofferto un po’ il caldo nelle prime partite mi sento in grande forma. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta, sappiamo bene chi affrontiamo stasera e conosciamo l’importanza dei nostri avversari e della partita, non vediamo l’ora di giocare e fare una bella partita. Il Mister come al solito mi ha chiesto di dare tutto per aiutare i compagni, però voglio anche curare bene la fase offensiva e speriamo di fare una grande prestazione”.

