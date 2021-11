Qatar 2022: undici le squadre già qualificate, le avversarie dell’Italia nei play-off

Il prossimo mondiale di calcio si gioca in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Sono già 11 le squadre qualificate:

ASIA : Qatar paese organizzatore:

: Qatar paese organizzatore: EUROPA : Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Germania, Serbia, Spagna, Svizzera;

: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Germania, Serbia, Spagna, Svizzera; SUDAMERICA: Brasile.

L’Italia dopo il pareggio con l’Irlanda del Nord a Belfast e la contemporanea vittoria della Svizzera in casa per 4-0 con la Bulgaria, per qualificarsi ai prossimi mondiali deve giocare i play-off.

I play-off della zona europea prevedono un turno di semifinali e uno di finali entrambi in gara unica che assegnano gli ultimi tre posti disponibili.

Nel sorteggio in programma il 26 novembre le 12 squadre protagoniste dei play-off vengono divise in 3 gironi di quattro squadre ciascuno.

In ogni girone ci saranno 2 squadre teste di serie e 2 squadre non teste di serie.

Le due squadre teste di serie affronteranno in semifinale una delle due non teste di serie.

Le vincenti delle due semifinali si affrontano in finale. Chi vince la finale si qualifica per Qatar 2022.

Queste le 12 squadre che sperano di qualificarsi ai mondiali tramite i play-off:

Arrivate seconde nei rispettivi gironi:

Portogallo;

Scozia;

Italia;

Russia;

Svezia;

Polonia;

Galles o Repubblica Ceca;

Macedonia del Nord;

Turchia o Norvegia o Olanda;

Finlandia o Ucraina;

Migliori vincitrici dei gironi di Nations League:

Austria;

Repubblica Ceca o Galles.

Comments

comments