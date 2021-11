Non arrivano buone notizie per l’Italia in vista di Qatar 2022.

Sorteggio sfortunato per gli azzurri, che pescano la peggiore delle possibili finaliste: il Portogallo. Per arrivare ad affrontare CR7 e compagni sarà necessario vincere la prima partita contro la Macedonia del Nord di Elmas. Di seguito tutti i tre raggruppamenti.

Gruppo A

Scozia – Ucraina

Galles – Austria

Gruppo B

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia – Macedonia del Nord

Portogallo – Turchia

Comments

comments