Quagliarella sulle lacrime al Maradona: “Se avessi potuto scrivere una sceneggiatura non l’avrei immaginata così bella”

L’ex attaccante del Napoli e della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Se avessi potuto scrivere la sceneggiatura di questo giorno non sarebbe stata così bella, ma resta il rammarico per la retrocessione della Samp. Conosco bene la gente di Napoli: se mi ha accolto così lo ha fatto perché lo sentiva. Da quando è uscito il calendario, l’estate scorsa, immaginavo l’ultima gara della stagione a Napoli. E pensavo. Me la godrò ancor di più, noi già salvi…Invece è stato un anno più che travagliato.



Me lo ero detto ‘Cerca di trattenerti. Ma poi superi una certa soglia e diventa difficile. Già con il Sassuolo in casa era stato un pianto di amarezza, uno sfogo. Mi dispiaceva per come era andata l’annata, i tifosi sono stati straordinari.”

Comments

comments