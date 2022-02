Nella notte italiana c’è stata la sfida tra Messico e Panama, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, dove i messicani hanno vinto per 1 a 0.

Questa la nota ufficiale del club azzurro. Lozano, purtroppo, è uscito al minuto 66 per il brutto infortunio rimediato.

“Hirving Lozano impegnato con la Nazionale. L’attaccante del Napoli di scena nella sfida di qualificazioni mondiali Messico-Panama terminata per 1-0.

Lozano ha disputato 66 minuti ed è uscito per infortunio.”

