Qualificazioni Qatar 2022, Malta-Slovacchia: Lobotka c’è dal 1′

Alle 15 inizierà Malta-Slovacchia, ultima partita del girone H per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Lobotka sarà in campo dall’inizio.

A seguire le formazioni ufficiali. Tra i titolari della Slovacchia c’è anche Skriniar, difensore dell’Inter e prossimo avversario del Napoli.

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Muscat, Shaw, Borg; Attard, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; J. Mbong, P. Mbong; Satariano

(3-4-2-1): Bonello; Muscat, Shaw, Borg; Attard, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; J. Mbong, P. Mbong; Satariano SLOVACCHIA (4-1-4-1): Dubravka; Koscelnik, Satka, Skriniar, Hancko; Lobotka; Suslov, Rusnak, Duda, Haraslin; Strelec

