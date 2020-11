Quando Gattuso disse a Sean Connery: “Fatti i c…i tuoi”

Gennaro Gattuso e Sean Connery, un filo che lega il tecnico del Napoli e 007, deceduto ieri, ai tempi dei Glasgow Rangers.

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Poi il tifo spassionato per il Glasgow Rangers di Scozia, di cui era stato vice-presidente imbattendosi in un giovanissimo e coriaceo Rino Gattuso. E l’ha raccontata proprio il tecnico del Napoli la più bella sull’ex 007: «Quando decisi di andar via, alla mia cessione si oppose il vice-presidente del club, Sean Connery. Chiamai i miei procuratori che erano con lui e con il proprietario dei Rangers e, in dialetto dissi: “Dite a Sean Connery di farsi i c…i suoi”»”.

