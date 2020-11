Quando i capi del calcio italiano e i loro giudici avrebbero voluto che il Napoli fuggisse di notte come i Colts

La conoscete la storia dei Baltimore Colts? È una storia molto americana, per noi strana ma mica tanto, anzi a quanto pare per i capi del calcio è diventato un esempio da emulare.



Insomma, inizio anni 80 , la squadra che aveva vinto un Superbowl , era un po’ in disarmo e la colpa tanto per cambiare veniva data allo stadio, l’antiquato Memorial. Così, con modo molto americano di concepire lo sport, il proprietario dei Colts decise di cambiare aria. Ma lo stato del Maryland non ne voleva sapere di far partire i Colts e presto il suo Senato si sarebbe riunito per scrivere una legge che senza tanti di giri di parole obbligasse i Colts a rimanere a Baltimore.

Irsay, il Presidente dei Colts (ndr), aveva fiutato il pericolo e cosi fece una telefonata. Dall’altra parte del ricevitore c’era un vecchio amico C.E.O. della Mayflower Transit, un’enorme compagnia di traslochi ” Ti darò tutto quello che vuoi ,ma spedisci tutti i tuoi trucks a Baltimore perchè stanotte dobbiamo evacuare la città…”

Irsay era terrorizzato dalla possibilità che il Senato si riunisse la mattina successiva per distruggere il suo sogno di andarsene : cosi la gente di Baltimore vide arrivare in serata questo esercito di camion e subito non capi. Ma alla mattina successiva del quartier generale dei Colts non era rimasto nulla, nemmeno una divisa. I Colts erano già ad Indianapolis.

Il senato si riunì e,come previsto da Irsay, legiferò ma l’ordinanza cadde nel vuoto perchè semplicemente i Colts non erano più li….

Ecco quello che avrebbe dovuto fare il presidente De Laurentiis, secondo quanto scritto nelle sentenze della giustizia sportiva italiana. Fuggire nella notte di venerdì prima che il sabato e poi la domenica, le ASL ne bloccassero la partenza. Strano che non ci abbia pensato.

Comments

comments