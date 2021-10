Quando i gol arrivano dalla testa

Il Napoli in questo inizio di stagione sembra essere inarrestabile o almeno lo è in campionato dove è in testa alla classifica a punteggio pieno con sette vittorie in sette partite.

Sono diversi i fattori che hanno permesso questo inizio super di stagione degli azzurri che sono ad una vittoria dal record delle otto vittorie iniziali consecutive ottenute nella stagione 2017/2018.

Tra questi c’è sicuramente il ritorno dei gol provenienti dai difensori (già 4 in stagione), dai calci piazzati (5 in campionato) e dai colpi di testa dei calciatori azzurri (3 in campionato ed 1 in Europa League).

Questi sono tutti fattori che la scorsa stagione, seppur piuttosto prolifica dal punto di vista realizzativo, sono mancati a questa squadra e che avrebbero potuto risolvere la gare più complesse.

Come con il Genoa, come con la Juventus, come con il Leicester e come ieri con la Fiorentina, il Napoli è riuscito ad ottenere risultati importanti grazie proprio a queste nuove soluzioni che potranno essere fondamentali nelle prossime gare dove si incontreranno avversari che vedranno nel Napoli la vera squadra da battere in questo momento della stagione.

