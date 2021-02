Quartieri Spagnoli, si inaugura un nuovo altarino dedicato a Maradona

Ai Quartieri Spagnoli un’area dedicata a Diego Armando Maradona, dai murales ad una cappella votiva. Lo scrive Repubblica.

“Un’area dedicata a Diego Armando Maradona. Perché a via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli, si respira ormai il culto del Diez in maniera incessante. I pellegrinaggi sono continui, l’ultimo è stato quello di Diego Demme: giovedì il centrocampista tedesco ha deciso di rendere onore alla memoria del campione che per la sua famiglia è un idolo assoluto.

Maradona è una religione calcistica e da oggi alle 17 ci sarà anche una cappella votiva raffigurante il campione dei due scudetti del Napoli, scomparso lo scorso 25 novembre. L’hanno realizzata gli abitanti della zona autotassandosi: una piccola colletta per realizzare un nuovo monumento dedicato all’argentino. Presto sarà completato anche il murales raffigurante Maradona abbracciato a suo figlio Diego junior, anche lui in pellegrinaggio ai Quartieri Spagnoli nelle scorse settimane.

Una gigantografia di Maradona arriverà anche dall’Argentina: c’è stata una call conference nei giorni scorsi tra l’ambasciatore italiano a Buenos Aires e il Comune di Napoli per definire i dettagli. Il volto del Diez è un gentile omaggio che sarà sistemato all’ingresso dello stadio Maradona nel tunnel che le squadre percorrono prima di entrare negli spogliatoi”.

