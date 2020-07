Questione diritti TV: Lega Serie A spaccata, ci sono anche le proposte di De Laurentiis e Lotito

Quello dei Diritti TV resta un tema molto caldo in Lega dove diversi presidenti stanno già contrapponendo le varie idee per il prossimo triennio 2021-2024.

L’idea di base è quella di trovare un’offerta superiore agli 1,3 miliardi a stagione guadagnati nell’ultimo triennio. All’asta potrà partecipare anche Sky che non ha pagato l’ultima tranche per il 2019-2020 ma ha già pagato la prima della prossima stagione. Se la pay-tv ed altri offerenti riuscissero ad offrire una somma congrua allora potrebbe risolversi in breve tempo una questione che va avanti da settimane. In caso contrario si punterebbe ad un canale della Lega.

Proprio di questo De Laurentiis parlerà domani a tutti i presidenti durante l’incontro all’Hotel Ritz di Roma: il presidente del Napoli vuole che sia la Lega a far nascere un proprio canale attraverso i soldi prestati da fondi o banche, in questo caso “non partner”.

Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, appoggia l’idea di un canale della Lega ma propone differenti modalità. L’idea è quella di avere un partner nella creazione del canale ed in questo caso la più quotata sarebbe Wanda Group, che creerebbe un prodotto simile a quello che sarebbe dovuto essere con MediaPro.

