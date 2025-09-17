Cosa può succedere domani? In linea teorica, atteso che 8 enti su 9 hanno dato parere positivo al progetto, la Conferenza potrebbe già decidere di bocciare il progetto oppure di validarlo. Vige la “Votazione prevalente” sostanzialmente la votazione a maggioranza, ma – si legge – non si può immaginare di fare un’opera così imponente con il parere contrario del Comune.

Il quotidiano partenopeo sottolinea che è una questione politica oltre che amministrativa e la cosa più probabile – visto che la Zes ha ancora 30 giorni per decidere – è una nuova riunione entro il 18 ottobre.