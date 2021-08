Qui Castel di Sangro. Il report della seduta mattutina del quinto giorno di ritiro

Questo il report della SSC Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club.



Quarto giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro.

In avvio la squadra ha svolto una fase di attivazione seguita da esercizi finalizzati al possesso palla.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio contro l’Ascoli hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una seduta tecnica.

Ghoulam ha svolto lavoro personalizzati in campo. Petagna palestra e campo.

Palmieri e Zedadka hanno fatto piscina, mentre Contini ha lavorato in palestra.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

Comments

comments