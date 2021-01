Qui Castel Volturno. Demme parzialmente in gruppo, palestra e terapie per Koulibaly e Malcuit

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno.

Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra.

Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo ha svolto esercitazione tecnica e seduta tattica per reparti.

Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Koulibaly ha fatto terapie, lavoro in palestra e lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Demme ha svolto parte del lacoro in gruppo e parte personalizzato.

Fonte SSC Napoli.

Comments

comments