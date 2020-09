Qui Castel Volturno. Dopo Lisbona il Napoli torna ad allenarsi

Dopo l’amichevole saltata contro lo Sporting Club per la positività di alcuni calciatori del club portoghese al coronavirus, il Napoli ha sostenuto l’ultimo allenamento domenica proprio a Lisbona.

Dopo la giornata di riposo concessa ieri agli azzurri, il Napoli questa mattina a Castel Volturno riprende gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato nella trasferta di Parma in programma domenica 20 settembre alle ore 12:30.

Ricordiamo che la gara sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma DAZN.

