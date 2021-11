Qui Castel Volturno. Fabiàn e Insigne saltano la sfida con il Legia Varsavia

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra.

Successivamente partitina sul campo 3.

Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Fabian personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all’affaticamento accusato sabato. Fabian e Insigne non partiranno per Varsavia.

Piscina per Manolas.

Fonte SSC Napoli.

