Qui Castel Volturno. Gattuso ‘riabbraccia’ Koulibaly, Osimhen oggi a Pineta Grande

Rino Gattuso inizia a rivedere a Castel Volturno i primi calciatori rientrati dalle nazionali.

I primi a rientrare sono Koulibaly e Osimhen.

Koulibaly. Terminati i due impegni con il Senegal il difensore è già a Castel Volturno e ha portato a Gattuso che a marzo salterà il primo impegno del Senegal per squalifica.

Osimhen. L’attaccante ha ritardato il rientro a Napoli in attesa dell’esito del tampone fatto prima di lasciare la Nigeria. Osimhen però non andrà da Gattuso ma nel pomeriggio sarà a Pineta Grande per sottoporsi agli accertamenti dell’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare Sierra Leone-Nigeria in programma proprio nel pomeriggio di oggi.

