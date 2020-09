Qui Castel Volturno. I convocati di Gattuso per l’amichevole con il Pescara

Questa sera alle ore 18:00 al San Paolo il Napoli affronta in amichevole il Pescara. Il match sarà trasmesso in pay per view su Sky al canale 251. I convocati di Gattuso.

Questi i convocati di Gattuso:

PORTIERI: Ospina, Meret, Contini;

