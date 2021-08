Qui Castel Volturno. Il giorno di Insigne, poi in Polonia e a Castel di Sangro

Luciano Spalletti oggi ritrova anche i tre italiani campioni d’Europa: Insigne, Di Lorenzo e Meret.

I tre azzurri campioni d’Europa con l’Italia saranno oggi al SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per le visite mediche e i test atletici.

Dopo i rientri di Ospina e Fabiàn ora Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto può iniziare a lavorare con la rosa quasi al completo.

A Castel di Sangro il novo tecnico degli azzurri non avrà a disposizione gli infortunati Mertens, Lozano e Demme anche se i primi due potrebbero far parte del gruppo. Ghoulam invece seguirà la squadra in Abruzzo dove continuerà la sua tabella di marcia.

Il Napoli domani alle ore 18:00 (diretta in PPV sui canali Sky al costo di € 9,99) al Henryk Reyman Stadium di Cracovia affronta i polacchi del Wisla che festeggiano i 155 anni di fondazione del club.

Durante il ritiro a Castel di Sangro sono in programma altre due amichevoli con date e avversari da confermare (8 o 9 agosto contro l’Ascoli o L’Aquila e il 14 forse contro il Perugia).

